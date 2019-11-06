Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ghanim bin Shaheen Al-Ghanim ile görüştü. Milli Savunma Bakanlığındaki görüşmeye Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de katıldı. Görüşmede savunma ve güvenlik ile ikili işbirliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu.
Bakan Akar, Katar Genelkurmay Başkanı Al-Ghanim ile bir araya geldi
06.11.2019 - 21:24 | Son Güncelleme: 06.11.2019 - 21:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ghanim bin Shaheen Al-Ghanim ile bir araya geldi.
Etiketler : Hulusi Akar,
660994 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/660994.aspx
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