Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Soruşturmaların tamamlanması sonrasında darbecilerin hâkim karşısına çıkarılması amacıyla açılan 289 davadan bugüne kadar 270’i karara bağlandı. Sona eren davalarda, 2 bin 327’si ömür boyu olmak üzere 3 bin 838 sanık hakkında mahkûmiyete hükmedildi. Yargılamaları tamamlanan davalarda bin 224 sanık ağırlaştırılmış müebbede çarptırıldı. Eski 20 general, 408 subay, 132 astsubayın da aralarında bulunduğu sanıklardan bin 103’üne müebbet hapis cezası veren mahkemeler, bin 511 kişi hakkında bir sene, 2 ay-yirmi sene arasında değişen hapis cezalarına hükmetti.

Mahkeme heyetleri, tamamlanan davalarda bazı sanıkların da beraatini kararlaştırdı. Yargılamaların sürdüğü 19 davadan üçü İstanbul’da, dokuzu Ankara’da, yedisi diğer illerde görülüyor.