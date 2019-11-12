Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Biz işte burada ağaçlandırma yapıyoruz. Peki nerede o ‘ağaç’ diyerek ortalığı karıştıranlar? Çevrecilik adına 17 yıldır bize söylemediklerini bırakmayanlar hani, nerede? Hiçbiri ortada yok” dedi.

Erdoğan, Batıkent Çakırlar mevkiinde gerçekleştirilen, Millî Ağaçlandırma Günü “11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes” Programına iştirak ederek, vatandaşlara hitap etti.

Konuşmasına bütün katılımcıları selamlayarak başlayan Erdoğan, “Bugün burada sizlerle birlikte paylaştığımız şu güzel manzara ülkemizin 81 vilayetindeki 2 bin 23 ayrı noktada aynı anda yaşanıyor. 11.11.2019 tarihinde, saat 11.11’de, toplam 11 milyon fidan ve ağacı geleceğe nefes olması ümidiyle toprakla buluşturuyoruz. Hedefimiz zümrüt yeşili bir Türkiye fotoğrafı ortaya çıkarmaktır” diye konuştu.

Geleceğe nefes seferberliğinin gördüğü yüksek ilgiyle hedeflerini aşarak dünyaya örnek olacak bir kampanyaya dönüştüğünü aktaran Erdoğan, şöyle devam etti: “Rekorumuz bugün Guinness Rekorlar Kitabı yetkilileri tarafından Çorum’dan takip edilecek ve kayıtlara geçirilecektir.

Geçmişte birileri ağaç bahanesiyle şehirlerimizi talan etmeye kalkmıştı, haftalarca sokakları ateşe vermişler, esnafımızın malını, mülkünü yağmalamışlardı. Biz işte burada ağaçlandırma yapıyoruz. Peki nerede o ağaç diyerek ortalığı karıştıranlar? Çevrecilik adına 17 senedir bize söylemediklerini bırakmayanlar hani, nerede? Hiçbiri ortada yok, dikili ağaçları yok. Çünkü bunların derdi ağaç dikmek değil Türkiye’yi bir çıra gibi yakmaktı. İşte bu yaz olanları duydunuz değil mi? Bodrum’da, Marmaris’te, İzmir’de, Antalya’da birçok yerde ormanlık alanları nasıl yaktıklarını izledik değil mi? Bu PKK denilen bölücü terör örgütü onların yan kolları kendileri bunları açıkladılar, ‘Biz yaktık’ dediler. Onlar yaktılar, biz diktik.”

Erdoğan’ın konuşmasının ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun bulunduğu Şırnak, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un bulunduğu Sinop, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan’ın bulunduğu Aksaray, Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu’nun bulunduğu Antalya ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın bulunduğu Konya’daki fidan dikim alanlarıyla canlı bağlantılar yapıldı.

İSTANBUL'U KOKUYA MAHKÛM EDECEKLER

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiğinde şehri kokudan yanına varılmayan bir Haliç’i devraldıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan “Gece gündüz çalışarak yaptığımız dev yatırımlarla İstanbul’u tertemiz bir şehir hâline getirdik. Birileri, bir önceki dönemde hazırlıkları tamamlanan ileri biyolojik arıtma tesisi yatırımı için, şu gaflete bakın, ‘temel atmama töreni’ yapıyor. Onun için tıynetlerine, karakterlerine uygun şekilde temel atmama töreni düzenlemişler. Şimdi vatandaş orada koku başlayınca sokaklara döküldü. Aslında bu yaklaşımın adı, İstanbul’u gelecekte yeniden kokuya, pisliğe, perişanlığa mahkûm etmektir. Milletimiz bütün bunları görüyor, takip ediyor, zihninde ve kalbinde de not ediyor. İnşallah vakti saati geldiğinde hepsinin de hesabını birer birer soracaktır” diye konuştu.

KAMPANYADA BİZ DE VARIZ

“Üç saatte 11 milyon fidan”la başlayan bu dev organizasyona ‘biz de varız’ deyip gazete olarak destek veriyoruz. Fidanlık hatıra ormanımız, yandaki haritada gösterilen alanda yer alacak. Edirne Meriç Yenicegörece’de oluşturacağımız, yaklaşık altı hektar büyüklüğündeki Ağaç Kardeşliği Hatıra Ormanı’nda Türkiye gazetesi yazı işlerinin fidanları yükselecek.

Özel Bahçelievler İhlas Ortaokulu öğrencileri de etkinlik münasebetiyle fidanlarını Eyüpsultan’daki Pirinççi ağaçlandırma sahasında toprakla buluşturdu. Projede yer almaktan dolayı sevinçli olduklarını ifade eden öğrenciler, her sene 11 Kasım’da düzenlenecek olan bu etkinlikler sayesinde dikilecek fidanların ülkemizin ekolojik sistemine büyük fayda sağlayacağını dile getirdiler.

İKİ KIBRIS KADAR ORMAN KAZANDIRDIK

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye’nin orman varlığını artıran nadir ülkelerden biri olduğunu belirterek, Bakanlık olarak 57 yılda yapılan ağaçlandırmanın 1,5 katını son 17 yılda gerçekleştirdiklerini bildirdi. Pakdemirli, yanan ormanların 40 misli kadar alanı ağaçlandırdıklarını ifade ederek, şöyle konuştu: 2002 yılından önce yılda 75 milyon fidan üretilirken biz son 17 yıldır, yılda ortalama 350 milyon fidan üretiyoruz. 2002 öncesinde ülkemiz yüzölçümünün dörtte biri orman iken bugün yüz ölçümümüzün üçte birini ormanlık alana ulaştırdık. Yani orman varlığımızı 17 yılda 1,8 milyon hektar alan artırdık. Bugün iki Kıbrıs adası büyüklüğünde orman alanını ülkemize kazandırmış olduk. İnşallah 2023 yılına kadar da ülkemizde 7 milyar fidanı toprakla buluşturacağız. Yani 7 milyarlık dünya nüfusu kadar fidan dikmiş olacağız.