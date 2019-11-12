Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenboğa Havalimanı'ndan ABD'nin başkenti Washington'a hareketinden önce basın toplantısı düzenledi.

FETÖ meselesinin ele alınacak konular arasında en üst sıralarda olduğunu belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Pensilvanya'daki terörist başının ülkemize iadesi için bugüne kadar birçok adım atttık, atmayı da sürdüreceğiz. Tüm darbeciler yargı önünde hesap verene kadar peşlerini bırakmamakta kararlıyız."

"Trump ile sorunların çözüme kavuşturulması noktasında hemfikiriz"

Erdoğan, "İlişkilerimizdeki sisli havaya rağmen Trump'la sorunların çözüme kavuşturulması ve ilişkilerimizin geliştirilmesi noktasında hemfikiriz." diye konuştu.

"Ferhat Abdi Şahin'in bir terörist olduğunu belgeleriyle ifade edeceğiz"

Ferhat Abdi Şahin'in bir terörist olduğunu, böyle bir teröristle görüşmelerinin yanlış olduğunu belgeleriyle ifade edeceklerini dile getiren Erdoğan, "Terörle mücadele öncelikli konumuzu oluşturmaktadır. Her iki ülkenin güvenliğini ilgilendiren konularda yeni bir dönemi başlatmak istiyoruz." şeklinde konuştu.

"Rusya ve ABD terör örgütlerini temizleyemedi"

Rusya ve ABD'nin terör örgütlerini temizleyemediğine dikkati çeken Erdoğan, "Bunları Trump'la, dönünce de Putin'le telefon görüşmesiyle değerlendireceğiz." dedi.

"Bu kapılar açılır, DEAŞ'lılar da size gönderilir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan AB'ye seslenerek, "Bu kapılar açılır, DEAŞ'lılar da size gönderilir. Ondan sonra siz başınızın çaresine bakın."