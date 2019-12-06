Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, TEM Otoyolu Çorlu yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Edirne Cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı ziyarete giden yakınlarının bulunduğu Özkan Yalğı idaresindeki 34 ZN 6617 plakalı minibüs, Ergene ilçesine bağlı Velimeşe Mahallesi'nde sağ arka lastiğin patlaması sonucu bariyerlere çarptı. Kazada minibüste bulunan

sürücü Özkan Yalğı, Demirtaş'ın babası Tahir, annesi Sadiye, kız kardeşi Şadiye Buluttekin, Tahir Elçi Yalğı, Mehmet Akkaya, Süleyman Akkaya ve Fesih Türkmen yaralandı. Yaralılar önce Çorlu Devlet Hastanesine, ardından özel Çorlu Reyap Hastanesi ve

Vatan Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilirken, HDP Eş Genel Başkanları Sezai Temelli ve Pervin Buldan da hastaneye gelerek yaralıların durumu hakkında bilgi aldı.