Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EBRU KARATOSUN

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, FETÖ ve PKK’lı teröristleri yurt dışına kaçırmak üzere rapor hazırlayan casus avukat Yılmaz S. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Edinilen bilgilere göre, soruşturma kapsamında beş şüpheli hakkında ‘Açıklanması yasaklanan gizli bilgileri casusluk maksadıyla temin etme’, ‘Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak’, ‘Gizliliğin ihlali’ suçundan iddianame hazırlandı. İddianame, başsavcılık tarafından onaylandıktan sonra mahkemeye gidecek.

Almanya, Hollanda, Norveç ve İsveç’e FETÖ, PKK ve HDP’liler hakkında rapor hazırlayan Yılmaz S.’nin bağlantıları da deşifre edildi. Avukat Yılmaz S’nin, söz konusu bilgilere UYAP’a ilişkin log kayıtlarından ulaştığı belirlendi. Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü tarafından yapılan incelemede, Malatya’da görev yapan kâtip N.G’nin, UYAP ekranından sorgulama yaptığı tespit edildi. Usulsüz yapılan sorgulamalar sayesinde N.G’nin özellikle FETÖ mensuplarının haklarında yakalama kararı olup olmadığına baktığı belirtildi. Şüpheli N.G’nin FETÖ soruşturması kapsamında tutuklu olduğu öğrenildi.

FETÖ’NÜN AVUKATI ULAŞTIRDI

Soruşturma kapsamında şüpheliler arasında, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in avukatlarından Adnan Ş. ile eski icra müdürü olan kardeşi Yaşar Ş’nin de olduğu öğrenildi. Yılmaz S’nin talep ettiği bilgileri, şüpheli kâtip N.G. tarafından FETÖ elebaşının avukatı ve kardeşi aracılığıyla ilettiği ifade edildi. Şüpheli Adnan Ş, FETÖ’nün avukatlar yapılanması davası kapsamında Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesinde “Örgüt yöneticiliği” suçundan tutuklu olarak yargılanıyor. ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen kardeş Yaşar Ş’nin ise FETÖ’den hapis cezası aldığı belirlendi.

DİJİTAL VERİLERİNİ TEMİZLEMİŞ

Dijital materyal incelemelerinde Yılmaz S’nin, bilgisayarındaki tüm verilerini sildiği belirlenirken, yapılan çalışmalar sonucunda sadece 2019 yılında hazırladığı raporlardan 2 bin 300’ü kurtarılabildi. Yılmaz S’nin dış misyonların talepleri doğrultusunda söz konusu raporları hazırladığı bildirildi.

İSMİ KAPALI, İMZASI AÇIK

Almanya, Hollanda, Norveç ve İsveç’in, Yılmaz S’nin hazırladığı raporları nasıl kullandığı da öğrenildi. Ülkelere iltica başvurusunda bulunan örgüt mensupları hakkında hazırlanan raporların, iltica başvurularının değerlendirildiği mahkemelere sunulduğu aktarıldı.

RAPOR ZENGİNİ!

Dosyaya giren MASAK raporuna göre, söz konusu büyükelçilikler tarafından 2000-2019 yılları arasında Yılmaz S’nin hesabına yaklaşık 325 bin avro ile 1 milyon 115 bin TL yatırdığı tespit edildi. Şüphelinin Almanya Büyükelçiliği ile 1997 yılından itibaren, Norveç ve Hollanda büyükelçilikleri ile de 10 yıldır para akışının olduğu ifade edilen iddianamede, Yılmaz S’nin, hazırladığı raporun mahiyetine göre bir miktar belirleyerek para aldığı aktarıldı. Ayrıca, Yılmaz S’nin evinde bulunan 600 bin TL paraya da el konuldu.