Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Programın halka açık Wi-Fi hatlarından ve komşuların internet şifreleri kırılarak kullanılması talimatının verildiğini söyleyen itirafçı sözde mahrem imam İ.Y, şunları belirtti: 2015 yılının ‘İhsan’ kod adını kullanan müdür, tüm imamların telefonlarını aldı ve içine iletişim amaçlı bir program yüklü şekilde geri verdi. Turuncu renkli bir simgesi vardı. Açıldığı zaman ilk gelen ekran şifre ekranıydı. Şifre girildikten sonra mahrem öğretmenlerin olduğu kişi listesi vardı. Bu liste eşleşme ile oluyordu. Ayrıca programın ‘Boom’ başlıklı bir özelliği vardı. Acil bir durumda bu özellik aktif edilince program kendi kendini sistem üzerinden temizliyordu. Ben bu program ile kendi grubumdaki öğretmenler ile irtibat halindeydim ancak genel irtibat Cemil ile oluyordu.



İHBAR MEKTUBU

Örgütün, FETÖ’cü olmayan TSK personeline kurduğu kumpaslara da değinen İ.Y, kendisinden üst konumdaki mahrem imamın sahte ihbar mektubu yazmalarını istediğini anlattı. İ.Y, şunları kaydetti: Hakkında ‘Gülenci’ olduğu ile ilgili ihbar yapılmasını istedikleri askeri personelin aslında örgütle hiçbir bağının olmadığını biliyorum. Burada amaç FETÖ soruşturması geçiren askerlerin içine örgütten olmayan temiz askerleri karıştırarak hem mağduriyet ortamı oluşturmak hem de soruşturmaları sulandırmaktı. Hepimiz ihbar mektubu yazıp teslim ettik.