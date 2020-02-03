Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Anne Ayhan, Kürtçe yaptığı açıklamada, beş yıldır oğlunun yolunu gözlediğini ancak ondan herhangi bir haber alamadığını söyledi. Oğlunun bütün eşyalarını sakladığını ve onu çok özlediğini ifade eden Ayhan, çocuğuna devlete teslim olması çağrısında bulundu.

“Artık anneler ağlamasın” diyen Ayhan, şöyle konuştu:

“Kim ağlıyorsa benim ciğerim yanıyor. Oğlum Sabri’yi HDP’den istiyorum. Oğlum gelmeden bu anneler gibi ben de evime gitmeyeceğim. Herkesin çocuğu gelsin. Hiç kimsenin ciğeri yanmasın. Yeter artık.”

Baba Ayhan da sabah okula giden oğlundan beş senedir haber alamadıklarını belirterek “HDP aracı oldu, PKK’ya teslim etti. HDP’den çocuğumuzu istiyoruz. HDP il binası önünde çocuğum gelinceye kadar bekleyeceğim.” dedi.



“Senin hiç görmediğin kardeşin oldu”

Altı sene evvel kaybolan oğlu İbrahim için eyleme katılan Cemile Erdoğan “16 yaşındaki oğlum arkadaş kurbanı oldu. Onların hepsi evine döndü, tek oğlum gelmedi. Oğlum bak senin hiç görmediğin kardeşin oldu. Onun adını ‘Umut’ koydum, tek umudum da sensin, lütfen evine dön” dedi.