Hatay Devlet Hastanesi morguna konulan şehit cenazeleri buradaki işlemlerinin ardından düzenlenecek törenle memleketlerine gönderilecek.
Şehit olan 4 askerin silah arkadaşlarının ise morg önünde bekledikleri gözlendi. Aynı saldırıda yaralanan askerlerin ise Hatay Devlet Hastanesindeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.
İdlib'te şehit olan askerlerin naaşları Hatay'a getirildi
03.02.2020 - 11:55 | Son Güncelleme: 03.02.2020 - 11:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Suriye’nin İdlib kentinde şehit olan 4 askerin cenazesi Hatay'a getirildi.
Hatay Devlet Hastanesi morguna konulan şehit cenazeleri buradaki işlemlerinin ardından düzenlenecek törenle memleketlerine gönderilecek.
Kaynak: İHA
Etiketler : idlib,şehit,
679074 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/679074.aspx
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