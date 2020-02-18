Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eski Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi’yi şehit eden polis memurunun FETÖ içerisinde bağlı olduğu hücre yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında, yakalanan 20 şüpheli için 4 gün ek gözaltı süresi alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 13 Şubat’ta İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 20 şüphelinin işlemleri sürüyor. Soruşturmayı yürüten savcılık, önceki gün sağlık kontrolünden geçirilen ve gözaltı süreleri tamamlanan şüphelilerin farklı illerden getirtilmeleri, dijital malzemelerinin incelemede olması ve henüz ifadelerinin tam alınmamış olması sebebiyle gözaltı süresinin 4 gün daha uzatılması talebiyle hâkimliğe başvurdu. İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği, yakalanan 20 şüphelinin gözaltı süresinin 4 gün daha uzatılmasına karar verdi.



ÖRGÜT EVİNDE TOPLANTI

Bu arada soruşturma kapsamında 25 şüpheli hakkında işlem yapılmış, gözaltı süresi uzatılmayan 5 şüpheli farklı soruşturmalardan tutuklu bulunuyor. Yurt dışına kaçtıkları belirlenen şüpheliler E.E ve E.B.’nın emniyet yapılanmasında yer alan ‘’mahrem yönetici’’ pozisyonunda bulunduğu öğrenildi.

Soruşturma kapsamında, şüpheli polis memuru İsmail Hakkı Sarıcaoğlu’nun tutuklu bulunduğu cezaevindeki koğuş arkadaşının ‘’tanık’’ sıfatıyla ifadesi alındı. Tanık ifadesinde, şüpheli Sarıcaoğlu’nun kendisine, “FETÖ ile irtibatının bulunduğunu’’ söylediğini iddia etti. Koğuş arkadaşının, daha önce savcılığın, daha önce tespit ettiği bir ‘’mahrem imamı’’ soruşturma makamlarıyla paylaşması üzerine, bu kişinin ifadelerini dikkate aldığı kaydedildi. Gözaltına alınan bir kısım şüpheli polislerin, örgüt evinde toplantı yaptıkları ve bunun baz ve HTS kayıtlarınca da delillendirildiği ifade edildi.

Şüphelilerin, FETÖ’nün emniyet yapılanmasında yer alan ‘’mahrem imam’’ pozisyonundaki şahıslarla irtibatının bulunduğu ve soruşturma kapsamında bu irtibatın araştırıldığı öğrenildi.



AĞABEYİ İHRAÇ EDİLMİŞ...

Şüpheli Sarıcaoğlu’nun gözaltına alınan eşi ve doktor olan ağabeyinin örgütle bağlantısı olduğu öne sürüldü. Şüphelinin ağabeyinin görevinden ihraç edildiği, akabinde dönüş yaptığı kaydedildi. Yine ağabeyinin eşinin de hemşire olduğu ve daha önceden kamudan ihraç edildiği belirtildi.