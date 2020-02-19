Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke ANKARA - Türkiye, İdlib meselesinde sahada ve masada çabalarını artırdı. Rusya ile yaklaşık iki haftadır yoğun diplomasi trafiği yürütülürken, Soçi mutabakatının sahada uygulanması için de girişimler sürüyor. Bu kapsamda bir yandan, Esad güçlerinin İdlib’de saldırılarına son vermesi yönünde Rusya’ya baskı yapılıyor, diğer taraftan bölgedeki radikal grupların kendilerini feshetmesi için çeşitli girişimlerde bulunuluyor.



RADİKAL UNSURLARA İKAZ

Esad rejimin İdlib’de saldırılarına devam etmesi, TSK’nın bölgedeki bazı gözlem noktalarının rejimin kontrol ettiğini alanların içinde kalması, Türkiye sınırına doğru göçmen akını ve bölgedeki çok sayıda radikal grubun provokasyonları Ankara’nın sabrını taşırdı. Esad’a ay sonuna kadar Soçi Mutabakatı’nda belirlenen sınırlara çekilmesi için süre tanınırken, Türkiye İdlib’de üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmek için çabalarını sürdürüyor. Bölgedeki krizin daha da derinleşmemesi için girişimlerde bulunan Ankara, Suriyeli muhalefetin önde gelen isimleri ile İdlib’deki radikal gruplara bir defa daha silah bırakmaları için çağrıda bulundu. Ankara’nın provokasyona müsaade edilmeyeceği mesajı verdiği öğrenildi. Ancak sahadaki tablonun, ‘ılımlı’-’terörist’ ayrışmasına imkân vermeyecek kadar karmaşık olduğu ve radikal unsurların silah bırakmadan yana olmadığı ifade edilirken, Türkiye’nin karşı daha sert tavır alacağı belirtiliyor.



ÜÇLÜ ZİRVE PLANLANIYOR

Rusya ile İdlib diplomasi trafiği de devam ediyor. Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığında Moskova’da temaslarda bulunan Türk heyeti, Rus muhataplarıyla İdlib krizine çözüm bulmak için görüşmelerini dün de sürdürdü. Yaklaşık iki saat süren görüşmeyle ilgili bir açıklama yapılmadı. Rus basınının kendi istihbaratlarına dayandırdığı bilgilere göre, heyetler arasındaki görüşmede bazı konu başlıklarında anlaşmalar sağlandı. Genel kararlar ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında gerçekleşmesi planlanan görüşmede alınacak. Ayrıca Türkiye - Rusya - İran (Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani) arasında üçlü zirve de gerçekleştirebilir. Sonuncusu 5 ay önce Çankaya’da yapılan zirvenin mart başında İran’da toplanabileceği ifade ediliyor.