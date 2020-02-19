Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Medya takibinin önemli kurumu Ajans Press, mutluluk endeksi ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press ve PRNet’in dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre bu yıl mutluluk ile alakalı basına 110 bin 867 haber yansıdığı tespit edildi. Haber başlıkları incelendiğinde dünyaya göre Türkiye’deki mutluluk seviyesinin haber başlıklarında oldukça yer aldığı görüldü.

En büyük mutluluk kaynağı sağlık

Ajans Press’in, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden elde ettiği bilgilere göre, 2019 yaşam memnuniyeti araştırmasına açıklandı. Rapora göre; Türkiye’nin 52,4’ü mutlu olarak belirlenirken, kadınların erkeklere oranla daha mutlu olduğu görüldü. Böylelikle geçen yıl kadınların yüzde 57’si mutlu olduğunu söylerken, erkeklerin yüzde 47,6’sı bunu dile getirdi. Bireylerin mutluluk kaynağı incelendiğinde de kendilerini yüzde 69,9 oranla en çok sağlıklı olmalarının mutlu ettiği açıklandı. 2019 yılında açıklanan Dünya mutluluk raporuna bakıldığında da Türkiye’nin mutluluk sıralamasında 79’uncu olduğu kaydedildi.