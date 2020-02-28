Sınır kapılarının açıldığı iddiaları üzerine mülteciler Avrupa’ya geçmek için sınır kapılarına yöneldi. Gerek Suriye sınırından gerekse Türkiye içinden Avrupa’ya gitmek isteyen mülteciler yollara düştü.
Mülteciler Avrupa’ya geçmek için sınır kapılarına hareket etti
28.02.2020 - 03:43 | Son Güncelleme: 28.02.2020 - 04:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sınır kapılarının açıldığı iddiaları üzerine mülteciler Avrupa’ya geçmek için sınır kapılarına hareket etti.
Etiketler : mülteci,sınır,avrupa sınırı,
684524 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/684524.aspx
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