Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mahmut ÖZAY - Koronavirüs salgınıyla mücadelede iyileşmiş hastalardan alınan kan plazmasıyla kritik durumda olan hastaların tedavisine destek verilmeye başlanıyor. Kızılay tarafından toplanan ve hastalara ulaştırılan kan plazmaları, ağır durumdaki vakaların tedavisine katkı sağlayacak. Konuyla ilgili düzenlenen online basın toplantısında sorularımızı cevaplayan Kızılay Başkanı Dr. Kerem Kınık şunları söyledi: Önümüzdeki hafta plazma alımlarına başlıyoruz. Çünkü ilk hastalarımızın iyileşip taburcu olmasından sonra bunun üzerinden 14 gün geçmesi gerekiyordu. Vücudumuza yabancı bir antijen ya da mikroorganizma, virüs girdiğinde vücudumuzun buna karşı bir tepkisi oluşuyor. Bu antikor oluşturma dediğimiz bir tepki. Biz bu yolla iyileşiyoruz, bu sayede mikroorganizmalarla savaşıyoruz. Çok sayıda koronavirüs hastamız, yaklaşık %98-99 oranında şifa buluyor. Bu savaştan çıkmış bünyenin içinde çok sayıda savaşçı bulunuyor. İyileştikten sonraki 14. günde bu savaşçılar vücutta en üst seviyeye çıkıyor. Bu sebeple bağışçılarımızın hastalığı geçirdikten sonraki 14. günü bizim için çok önemli. Biz iyileşmiş vatandaşlarımızı 14 gün sonra, kan verme şartlarına sahiplerse Kızılay’ın kan merkezlerine bekliyoruz. Zaten kendilerine de ulaşacağız. Kanın içinden 400 ml plazmayı 18-65 yaş arası vatandaşlarımızdan alacağız.



HASTAYA DESTEK KUVVET

Sağlık Bakanlığı kanın plazmasını ve hücrelerini ayırabilecek cihazlara ve ruhsata sahip bütün merkezlere bu izni açtı. Ancak bu izni tek bir şartla açtı, orkestrasyon Kızılay’da kalmak kaydıyla. Virüsün henüz aşısı bulunmadı. Dolayısıyla elimizde hangi silah varsa bunu cepheye sürmek zorundayız. Bu metodun avantajı bağışıklığı düşük olan, savunma sistemini ayağa kaldıramamış olan hastalarımız açısından bu antikorlar destek kuvvet anlamına geliyor. Kritik durumda olanlara öncelik verilecek. İyileşene de şu mesajı veriyoruz: Sen bir kahramansın. Hastalandın ama iyileştin. Hadi şimdi ağır hastalar için bu kahramanlığını kullan.



SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

∂ Kişinin virüsle enfekte olduğu yapılan testlerle belirlenir

∂ Hastaya tedavi süreçleri uygulanır

∂ İyileşen kişi kan bağışından önce 14 gün bekleme sürecine girer

∂ Plazma bağışından önce tekrar test yaptırılır

∂ Negatif sonucu gösterir raporla bağışçı Kızılay’ın Aferez bağış noktalarına gider.

∂ Bağışçının kan vermesinde sakınca olup olmadığı tespiti yapılır. Beyanı ve onam formu alınır

∂ Kan bağışçısının kanında bulunan ve hastanın ihtiyacı olan plazma aferez cihazında ayrıştırılır ve diğer bileşenler kan bağışçısına geri verilir

∂ Alınan plazma için standart testler uygulanır

∂ Testleri tamamlanan plazma tedavi bekleyen hastalar için ilgili hastanelere ulaştırılır



ALKIŞLARLA TABURCU EDİLDİLER

Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, Covid-19 test sonuçları pozitif çıkan ve bir süredir tedavi gören, aralarında sağlık çalışanlarının da bulunduğu 20 kişinin tedavisi tamamlandı. Hastaneden doktor ve hemşirelerin alkışları eşliğinde taburcu olan hastalar yürüyerek özel araçlarına bindi. Sağlık ekiplerinin çıkış kapısında tek tek uğurladığı hastalar da personele teşekkür etti.