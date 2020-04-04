Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik etkin ve kararlı mücadelesini sürdüren Türkiye, mart ayında yurt genelindeki operasyonlarla örgüte büyük darbe vurdu, teröristlerin planladığı eylemler güvenlik güçlerinin başarılı çalışmalarıyla engellendi.

Türkiye'de DEAŞ'a karşı yürütülen mücadele kararlılıkla devam ediyor.

Operasyonlarını aralıksız sürdüren güvenlik güçleri, geçen ay başta Ankara, Gaziantep, Bursa, Kahramanmaraş, Sakarya, Adana ve Edirne olmak üzere farklı kentlerde şafak vakti eş zamanlı düzenledikleri başarılı operasyonlarla örgüte nefes aldırmadı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, polis, jandarma ve hudut birliklerinin mart ayında yürüttüğü çalışmalarda, örgütün sözde üst düzey yöneticileri olduğu belirlenen yabancı uyrukluların da aralarında bulunduğu 49 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların adreslerindeki aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Güvenlik birimlerindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 17'si tutuklandı.

Şüphelilerden bazıları sınır dışı edildi, bazılarının ise adli makamlardaki işlemleri sürüyor.

Marttaki operasyonlar

Bursa'nın İnegöl ilçesinde gözaltına alınan terör örgütü DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticisi Suriye uyruklu "Abu Taki Alshamy" kod adlı Y.A.A. (50) ile örgütte istihbaratçı olarak faaliyet gösteren oğlu K.E. tutuklandı.

Çorum'da DEAŞ'ın Irak'taki bombalı eylemlerine katıldıkları iddiasıyla gözaltına alınan Irak uyruklu 4 kişi tutuklandı.

Bursa'da düzenlenen operasyonda DEAŞ üyesi olduğu ve örgüte finansal destek sağladığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Adana'da DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Gaziantep'te DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli cezaevine gönderildi.

Kahramanmaraş'ta DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Ankara'da DEAŞ ile irtibatlı oldukları iddiasıyla gözaltı kararı verilen 20 şüpheliden 12'si yakalandı.

Sakarya'da DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 4 şüpheli cezaevine gönderildi.

Edirne'de Avrupa'ya geçmek için bekleyen sığınmacıların arasına saklanan 2 DEAŞ şüphelisi gözaltına alındı.

Sakarya, Karaman, Adana ve Samsun'da DEAŞ'a yönelik operasyonda aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 16 şüpheli gözaltına alındı.

DEAŞ kampına para aktaran sanıklara hapis istemi

Adana'da terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'nin kuzeydoğusundaki Hol Kampı'nda tuttuğu DEAŞ'lı teröristler ve ailelerine para aktardığı ileri sürülen Suriye uyruklu tutuklu sanık Ahmad A. ile Abdullah A. hakkında 10'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.

İddianamede, sanıkların iştirak ve eylem birliği içinde hareket ederek, haklarında DEAŞ'a üye olmaktan işlem yapılan ve yakalama emri bulunan kişilerin örgüt içindeki devamlılıklarını sağlamak adına para gönderdikleri ve örgüt üyelerine fon sağlama işini Adana'daki Suriyelilere ait döviz bürosu olarak bilinen iş yeri üzerinden gerçekleştirdikleri anlatıldı.

DEAŞ'lıların yargılanma süreci

Kayseri'de DEAŞ adına faaliyet yürüttüğü iddiasıyla yargılanan tutuklu sanık Mübarek İyade, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kırşehir'de DEAŞ elebaşı Bağdadi'nin akrabası 4 sanığa, "terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi.

Kayseri'de DEAŞ üyesi olduğu gerekçesiyle yargılanan Suriye uyruklu tutuklu sanık Ahmed el M, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a ilişkin davada örgütün propagandasını yaptıkları iddiasıyla yargılanan 6 sanıktan biri 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana'da DEAŞ'a ilişkin davada, örgütün propagandasını yaptıkları iddiasıyla yargılanan 4 sanıktan biri 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.