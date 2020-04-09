Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu atıkların bertarafında “72 saat” kuralı getirdiklerini belirten Kurum, şu bilgileri verdi: Maske ve eldiven atıkları, kurum ve işletmelerin bina giriş çıkışları ile ortak kullanım alanlarına yerleştirilecek biriktirme ekipmanlarında ayrı şekilde biriktirilecek. Geçici depolama alanlarında en az 72 saat bekletildikten sonra ‘evsel atık’ olarak belediyeye teslim edilecek. Evlerden ve iş yerlerinden kaynaklanan tek kullanımlık maske, eldiven, mendil gibi kişisel hijyen malzemesi atıkları yırtılmaya dayanıklı plastik çöp poşetlerinde küçük miktarlar hâlinde toplanacak, ağzı sıkıca kapatılan çöp torbaları daha sonra yırtılma riskine karşı ikinci bir torbaya konulacak. Bu torbalar, en az 72 saat süreyle diğer insanların ve hayvanların erişemeyeceği oda veya balkonlarda bekletilecek.

Sağlık kuruluşlarının karantina bölümleri ile karantina birimi olarak belirlenen yerlerde oluşan atıklar ise ‘tıbbi atık’ olarak yönetilecek ve diğer atıklarla karıştırılmaması sağlanacak.

Toplanan atıklar elle açılmadan doğrudan düzenli depolama veya yakmaya gönderilecek.