Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzon Valiliği'nden yapılan açıklamada "İlimiz Hayrat ilçesine bağlı Pınarca ve Onur mahallelerimiz İlçe Hıfzı Sıhha Kurulu kararıyla Korona virüsü salgını nedeniyle 9 Nisan 2020 tarihinde saat 08.00 itibariyle karantina altına alınmıştır" denildi.

Öte yandan 31 Mart 2020 tarihinde Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında aynı ilçeye bağlı Pazarönü, Yeniköy ve Geçitli mahallelerinde karantina uygulaması başlatılmıştı.