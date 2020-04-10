İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yoğun ve turistlerin akın ettiği bölgeleri, boğaz köprüleri ve tarihi mekanlar gibi kentin birbirinden önemli noktalarının yer aldığı videoyla Twitter hesabından paylaşımda bulunarak İstanbullulara ‘Evdekal’ çağrısında bulundu. Vali Yerlikaya yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: “Sen bize sevdalısın, Biz de sana. Biraz daha sabır, Kavuşmamız yakındır.”
Vali Yerlikaya’dan İstanbul videolu ‘Evdekal’ paylaşımı
10.04.2020 - 20:57 | Son Güncelleme: 10.04.2020 - 21:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından İstanbul ile ilgili, “Sen bize sevdalısın, bizde sana. Biraz daha sabır, kavuşmamız yakındır” ifadelerini kullanarak ‘Evdekal’ paylaşımında bulundu.
Kaynak: İHA
Etiketler : İstanbul Valisi Ali Yerlikaya,evde kal mesajı,
695582 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/695582.aspx
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