Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yoğun ve turistlerin akın ettiği bölgeleri, boğaz köprüleri ve tarihi mekanlar gibi kentin birbirinden önemli noktalarının yer aldığı videoyla Twitter hesabından paylaşımda bulunarak İstanbullulara ‘Evdekal’ çağrısında bulundu. Vali Yerlikaya yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: “Sen bize sevdalısın, Biz de sana. Biraz daha sabır, Kavuşmamız yakındır.”