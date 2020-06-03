Damla Peker ANKARA - Cumhurbaşkanı İletişim Başkanlığı, hazırladığı “Sosyal Medya Kullanım Kılavuzu’nda” ırkçılık, nefret ve ötekileştirici söylemlere ilişkin dikkat çeken tespitlerde bulundu. Kılavuzda, şu uyarılara yer verildi: Özellikle spor müsabakalarında yaşanan fanatizm ve holiganizm bu mecralarda yerini nefret söylemine bakıyor. Küfür, argo ve sanal şiddet ise körükleniyor. Sosyal medyada faaliyet gösteren terör örgütlerinin bu durumu tetiklediği anlaşılıyor. Herhangi bir terör eylemi, tabii afet, toplumsal olay gibi durumlarda kullanıcıların dezenformasyona karşı bilinçli olması mühim. Özellikle kriz dönemlerinde montajlanmış görseller, sanal söylentiler, ses kayıtları gelişi güzel bir şekilde paylaşılıyor. Bu tip dönemlerde bilgi akışına dikkat edilmeli.
Örgütler şiddeti körüklüyor
03.06.2020 - 07:41 | Son Güncelleme: 03.06.2020 - 07:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hayatın vazgeçilmez bir parçası hâline gelen sosyal medya pek çok riski de beraberinde getiriyor.
Etiketler : SOSYAL MEDYA,örgüt,propaganda,
708577 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/708577.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER