Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA - Cumhurbaşkanı İletişim Başkanlığı, hazırladığı “Sosyal Medya Kullanım Kılavuzu’nda” ırkçılık, nefret ve ötekileştirici söylemlere ilişkin dikkat çeken tespitlerde bulundu. Kılavuzda, şu uyarılara yer verildi: Özellikle spor müsabakalarında yaşanan fanatizm ve holiganizm bu mecralarda yerini nefret söylemine bakıyor. Küfür, argo ve sanal şiddet ise körükleniyor. Sosyal medyada faaliyet gösteren terör örgütlerinin bu durumu tetiklediği anlaşılıyor. Herhangi bir terör eylemi, tabii afet, toplumsal olay gibi durumlarda kullanıcıların dezenformasyona karşı bilinçli olması mühim. Özellikle kriz dönemlerinde montajlanmış görseller, sanal söylentiler, ses kayıtları gelişi güzel bir şekilde paylaşılıyor. Bu tip dönemlerde bilgi akışına dikkat edilmeli.