Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, salgın süresince bakanlığa bağlı yurtlarda toplam 77 bin 441 kişinin karantinada kaldığını açıkladı. Kasapoğlu, yurtlarda kalanlara yapılan memnuniyet anketinde yüzde 90’a yakın bir oranda memnuniyet çıktığını söyledi. “Karantina süreci için, Türkiye genelinde sahip olduğumuz kapasitenin yalnızca %13’ünü kullandık" diyen Bakan Kasapoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: Yurt altyapımızın ne kadar devasa olduğunu, yapılan yatırımlarla gelinen noktanın ne denli kapsayıcı olduğunu bir kez daha belirtmek istiyorum. Bugüne kadar 76 ilimizdeki 177 yurdumuzda, dünyanın 97 farklı ülkesinden gelen toplamda 77 bin 441 vatandaşımıza ev sahipliği yaptık. Bu rakamın içerisinde 1.183 askerimiz de bulunuyor. Öte yandan yurtlarımız, yoğun mesailerde, üstün bir fedakârlık örneği göstererek emek veren, bu süreçte evlerine gitmeyi tercih etmeyen sağlık çalışanlarımız için de tahsis edildi. 56 şehrimizde bulunan 113 öğrenci yurdumuzda 6 bin 305 sağlık çalışanımızı misafir ettik. Yine 3 bin Adalet Bakanlığı personelimizi de yurtlarımızda ağırladık. 20 ilimizde 6 bin 956 oda kapasiteli 29 yurdumuzu ise ihtiyaç hâlinde Sosyal İzolasyon ve Gözlem Merkezi olarak kullanılmak üzere Sağlık Bakanlığı’na tahsis ettik. Buralarda da toplamda 1.232 vatandaşımızı misafir ettik. Öte yandan yurtlarımızda ağırladığımız bütün misafirlerimiz adına, yurt bahçelerinde ve belirlenen alanlarda 81 bin adet fidan dikmeye başladık. Gururla ifade etmeliyim ki ülkemiz, en nitelikli karantina uygulaması açısından model bir ülke olmuştur.

TEMİZLİK ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Yurtlarda karantina uygulaması sona erdi. Şimdi de yurtlarımızı, asıl sahipleri gençlerimiz için tekrar hazırlamaya başladık. 700 bine yakın kıymetli gençlerimiz için dezenfekte edilmeye, temizlenmeye ve hazırlanmaya başlandı. Bu süreçte bütün vatandaşlarımıza yurtlarını ve odalarını fedakârca tahsis eden öğrencilerimiz en büyük teşekkürü hak ediyorlar.