Teklifin kabul edilen bazı maddeleri şöyle:
∂ "Yargılamayla ilgili kişilerin korunmaya değer üstün bir menfaatinin bulunması" hâlinde, duruşmaların bir kısmı veya tamamı gizli olarak yapılacak.
∂ Hâkimin reddi nedenlerine, daha önce aynı uyuşmazlıkta arabuluculuk veya uzlaştırmacılık yapmış olma da eklenecek.
∂ İlk derece mahkemesine görevsizlik veya yetkisizlik kararı verilmesi hâlinde, kararın taraflara tebliğ edilmesi, dosyanın görevli veya yetkili mahkemeye gönderilmesine ilişkin 2 haftalık süre, tebliğ tarihinden itibaren başlayacak.
∂ Tanığın, bilirkişinin veya uzmanın ses ve görüntü nakledilmesi yoluyla bulundukları yerden dinlenilmesi için tarafların rızasının bulunması gerekecek.
∂ Celse harcı yargılama giderleri kapsamından çıkarılacak, yerine başvurma harcı eklenecek.
∂ Aleyhine ihtiyati tedbir veya ihtiyati haciz kararı verilen taraf; bu karar yüzüne karşı verilmişse doğrudan istinaf kanun yoluna başvurabilecek, yokluğunda verilmişse öncelikle kararı veren mahkemeye itiraz edebilecek.
∂ İhtiyati tedbir kararının uygulanmasına ilişkin emre uymayan veya tedbir kararına aykırı davranan kimse, ihlalin öğrenildiği tarihten itibaren 6 ay içinde şikâyet edilmesi üzerine, 6 aya kadar disiplin hapsiyle cezalandırılacak.
İkinci yargı paketi komisyondan geçti
İkinci yargı paketini içeren Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi.
Teklifin kabul edilen bazı maddeleri şöyle:
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