Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Teklifin kabul edilen bazı maddeleri şöyle:

∂ "Yargılamayla ilgili kişilerin korunmaya değer üstün bir menfaatinin bulunması" hâlinde, duruşmaların bir kısmı veya tamamı gizli olarak yapılacak.

∂ Hâkimin reddi nedenlerine, daha önce aynı uyuşmazlıkta arabuluculuk veya uzlaştırmacılık yapmış olma da eklenecek.

∂ İlk derece mahkemesine görevsizlik veya yetkisizlik kararı verilmesi hâlinde, kararın taraflara tebliğ edilmesi, dosyanın görevli veya yetkili mahkemeye gönderilmesine ilişkin 2 haftalık süre, tebliğ tarihinden itibaren başlayacak.

∂ Tanığın, bilirkişinin veya uzmanın ses ve görüntü nakledilmesi yoluyla bulundukları yerden dinlenilmesi için tarafların rızasının bulunması gerekecek.

∂ Celse harcı yargılama giderleri kapsamından çıkarılacak, yerine başvurma harcı eklenecek.

∂ Aleyhine ihtiyati tedbir veya ihtiyati haciz kararı verilen taraf; bu karar yüzüne karşı verilmişse doğrudan istinaf kanun yoluna başvurabilecek, yokluğunda verilmişse öncelikle kararı veren mahkemeye itiraz edebilecek.

∂ İhtiyati tedbir kararının uygulanmasına ilişkin emre uymayan veya tedbir kararına aykırı davranan kimse, ihlalin öğrenildiği tarihten itibaren 6 ay içinde şikâyet edilmesi üzerine, 6 aya kadar disiplin hapsiyle cezalandırılacak.