Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İmece’yi yapılacak testlere hazır hale getiren bakanlar, uydunun fırlatılacağı tarihe kadar olan süreçler hakkında bilgi aldı. Uydunun son parçalarını monte eden bakanlar, TUSAŞ’ta yaşanan bu tarihî anları kaydettiler.

Son montajın ardından açıklamalarda bulunan Varank “Uydumuzu inşallah 2021’de uzaya fırlatmak istiyoruz. İnşallah bu uydularımızı uzayda da göreceğiz ve başarıyla bunları ülkemizin imkânları için kullanacağız.” diye konuştu. Bakan Akar ise “Yerlilik ve millilik oranının yüzde 70’lere varması, bizler için büyük bir gurur ve övünç kaynağıdır” dedi.

Karaismailoğlu da “Yerli ve millî uydularımız inşallah gelişen, büyüyen Türkiye’nin altyapısında önemli yer alacak. Bunlar ülkemize gurur veren vizyon projelerdir.” ifadelerini kullandı.

2017’de başlatılan İmece Projesi ile Türkiye’nin askerî ve sivil yüksek çözünürlüklü görüntü ihtiyaçlarını karşılamak üzere metre altı çözünürlüklü İmece Yer Gözlem Uydusu’nun geliştirilmesi amaçlandı.

Proje kapsamında yüksek çözünürlüklü elektro-optik kameraya ek olarak, kritik ekipmanlar, yazılımlar ve ilgili teknolojiler milli imkânlarla geliştiriliyor. İmece uydusunun bundan sonra uzay ortamı simüle edilecek şekilde testleri yapılacak.