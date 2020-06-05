Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Berberoğlu, İstanbul'da yargılandığı davada, "siyasi ve askerî casusluk maksadıyla devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından gizli kalması gereken bilgilerini açıklamak" suçundan beş yıl, 10 ay hapis cezası almıştı. Farisoğulları, Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı davada, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dokuz yıl, Güven ise yine aynı mahkemece ve aynı suçtan altı yıl, üç ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Berberoğlu, Farisoğulları ve Güven'in cezaları, Yargıtay 16. Ceza Dairesince onanmıştı. Vekillikleri düşürülen Güven ve Farisoğulları hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Her iki eski vekil, dün akşam Diyarbakır’da gözaltına alındı.