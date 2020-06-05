MSB: Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Haftanin, Avaşin ve Zap bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 4 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi.
MSB: 4 terörist etkisiz hale getirildi
05.06.2020 - 09:25 | Son Güncelleme: 05.06.2020 - 09:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MSB: Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Haftanin, Avaşin ve Zap bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 4 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi.
Etiketler : MSB,
709034 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/709034.aspx
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