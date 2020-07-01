Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrupa Birliği’nin açıkladığı seyahat listesinde başta ABD olmak üzere, Türkiye, Brezilya, Rusya, Hindistan ve İsrail vatandaşları da "güvenilir" ülke olarak ön plana çıkmadığı gerekçesi ile listeye giremedi. Yunanistan'da Türkiye’ye kapıların 1 Temmuz’da açılmasının gündeme gelmesi ve Yunanlı vatandaşların ekonomik nedenlerle kapıların açılmasını istemesine rağmen AB’nin aldığı kararı uygulamak zorunda bırakıldığı öne sürüldü. Türkiye ile Kastanies ve Kipi kara sınırı bulunan ülkede gözler 15 günde bir AB tarafından güncellenecek listeye çevrildi.



Öte yandan, Şubat ayında kapılarına dayanan binlerce mülteciyi durdurmak için Kastanies Sınır Kapısı’na beton ve jiletli tel ören Yunanistan makamları, söz konusu kapıda herhangi bir düzenleme gerçekleştirmedi. İpsala Sınır Kapısı karşısında bulunan Kipi Sınır Kapısı’nda ise durum Kastanies’a göre daha stabil. Göçmen akımında herhangi bir olayın yaşanmadığı Kipi’de ‘açılma’ kararı uygulandığı takdirde fiziksel olarak sınır kapısında herhangi bir hazırlığa gerek duyulmadan normale geçiş süreci yaşanabilecek.