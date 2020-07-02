Sivas Valiliğinden yapılan duyuruda Covid-19 partemisi dolayısı ile salgın ihtimali bulunan köylerin izolasyonunun sağlanması için Suşehri ilçesi Akçagil köyünün İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile 2 Temmuz günü saat 23.59 itibariyle ikinci bir karara kadar karantina altına alındığı duyuruldu. Yapılan duyuruda köyle giriş ve çıkışların yasaklandığı da belirtildi.
Sivas’ta Covid-19 karantinası
02.07.2020 - 21:27 | Son Güncelleme: 02.07.2020 - 21:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sivas’ta Covid-19 pandemisi dolayısı ile bir köy karantina altına alındı.
Kaynak: İHA
Etiketler : sivas,covid-19,vaka,
715212 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/715212.aspx
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