Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, günübirlik çalışma ziyareti dâhilinde Ankara’dan Katar’a gitti. Geziye; Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Millî Savunma Bakanı Hulûsi Akar, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve MİT Başkanı Hakan Fidan da katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Katar Emîri Sayın Şeyh Temim bin Hamed Âl-Sani arasında yapılan görüşmelerde bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında detaylı görüş alışverişinde bulunuldu.