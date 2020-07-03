Cumhurbaşkanı Erdoğan, günübirlik çalışma ziyareti dâhilinde Ankara’dan Katar’a gitti. Geziye; Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Millî Savunma Bakanı Hulûsi Akar, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve MİT Başkanı Hakan Fidan da katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Katar Emîri Sayın Şeyh Temim bin Hamed Âl-Sani arasında yapılan görüşmelerde bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında detaylı görüş alışverişinde bulunuldu.
Korona sonrası ilk ziyaret Katar'a
03.07.2020 - 04:59 | Son Güncelleme: 03.07.2020 - 05:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs salgını sebebiyle yaklaşık dört ay sonra ilk yurt dışı ziyaretini gerçekleştirdi.
Etiketler : erdoğan,erdoğan katar,
715276 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/715276.aspx
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