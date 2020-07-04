Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Nejat Taştan ile avukatlar katıldı. Duruşmada sanık avukatları, esas hakkındaki son savunmasını yaptı.

Mahkeme heyeti, dönemin Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Taner Kılıç'ı, FETÖ kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay, sanıklar Günal Kurşun, İdil Eser ve Özlem Dalkıran'ı ise "silahlı terör örgütüne bilerek veya isteyerek yardım etme" suçundan ikişer yıl birer ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkemenin bu kararı oy çokluğuyla alındı.

Heyet, sanıklar Ali Ghravi, Nejat Taştan, Veli Acu, İlknur Üstün, Nalan Erkem, Peter Frank Steudtner ve Muhammed Şeyhmus Özbekli'nin üzerlerine atılı "silahlı terör örgütüne bilerek veya isteyerek yardım etme" suçunu işledikleri sabit olmadığından ayrı ayrı beraatlerine karar verdi.

Üye hâkim, hapis cezasına çarptırılan 4 sanık hakkında beraatlerine yönelik karar verilmesi görüşünde olduğundan çoğunluğun kararına iştirak etmeyerek, karara muhalefet şerhi koydu.