Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

“Biz onları uzun zaman, biliyorsunuz, evde sakladık, korumaya, temaslarını kesmeye çalıştık” diyen Prof. Dr. Tezer, şunları söyledi: Sadece 60 yaş değil, kronik hastalığı, altta yatan hastalığı olan kişilerin de katılmaması gerekiyor. Bütün gayretimiz onlara enfeksiyonun bulaşmaması yönündeydi. Neden? Sayın Sağlık Bakanı da açıkladı. Rakamlar, ölümlerin yoğun bakımda daha çok yaşlı grupta olduğunu gösteriyor. O yüzden bu grubun gitmemesi, mümkün değilse gidip bütün şartları sağlayıp maskesini takarak en kısa sürede görüp oradan ayrılması gerekiyor. Gönlümüzden geçen sadece 60 yaş üstü değil, altta yatan hastalığı olan risk grubundaki kişilerin hiç gitmemesi. Bu, domino taşı gibi etki gösteriyor ve salgını kontrol altına almanız güçleşiyor.



Göstergeler tedirgin ediyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kurallara uyulmada hassasiyet istedi. Koca “Tehlike henüz geçmiş değil, son vakaya kadar ülkemiz de vatandaşlarımız da bu riskin altında. Son günlerde göstergelerimiz tedirginliğimizi artırmaktadır. Tehdidin karşısına tedbiri koyalım, ısrarla ve sebatla uyalım” dedi. Dün itibarıyla Türkiye’de ise 19 can kaybı, bin 172 vaka kaydedildi. Dünyada vaka sayısı 11 milyonu geçti.