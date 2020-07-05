Kararname ile problemin çözüleceğini kaydeden Kılıçdaroğlu “İktidar ‘Ben Ayasofya’yı ibadete açıyorum’ diyorsa Kararname elinde. Erdoğan oturur, bir kararname yazar, Resmî Gazete’de yazılır, ibadete açılır, müze olmaktan çıkar. Bu kadar basit. ‘Acaba ben bunu söylediğimde CHP bana itiraz eder de ben de buradan oy devşiririm’ diye düşünüyorsa hayır, bunu düşünmesin. Otursun, hemen Kararname’yi imzalasın. Ayasofya’yı da ibadete açsın. Şimdi halkın büyük bir kesimi ibadete açılmasını istemektedir. Bir Kararname’de müze yapılmış, bir başka Kararname’de de cami olarak açılabilir” ifadelerini kullandı.
Kılıçdaroğlu: Ayasofya cami olursa itiraz etmem
05.07.2020 - 07:12 | Son Güncelleme: 05.07.2020 - 07:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Independent Türkçe’ye verdiği mülakatta Ayasofya’nın statüsüne itiraz etmeyeceklerini söyledi.
Etiketler : kemal kılıçdaroğlu,
715729 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/715729.aspx
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