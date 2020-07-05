Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kararname ile problemin çözüleceğini kaydeden Kılıçdaroğlu “İktidar ‘Ben Ayasofya’yı ibadete açıyorum’ diyorsa Kararname elinde. Erdoğan oturur, bir kararname yazar, Resmî Gazete’de yazılır, ibadete açılır, müze olmaktan çıkar. Bu kadar basit. ‘Acaba ben bunu söylediğimde CHP bana itiraz eder de ben de buradan oy devşiririm’ diye düşünüyorsa hayır, bunu düşünmesin. Otursun, hemen Kararname’yi imzalasın. Ayasofya’yı da ibadete açsın. Şimdi halkın büyük bir kesimi ibadete açılmasını istemektedir. Bir Kararname’de müze yapılmış, bir başka Kararname’de de cami olarak açılabilir” ifadelerini kullandı.