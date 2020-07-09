İzmir'de "askeri casusluk soruşturması"ndaki usulsüzlükler ile bazı bilgilerin sızdırılmasına ilişkin FETÖ'nün TSK içindeki üyeleri hakkında açılan davada 61 sanığa 1 yıl 13 ay ile 10 yıl 7 ay 15 gün arasında değişen hapis cezaları verildi.
Askeri casusluk davasında karar çıktı
09.07.2020 - 15:39 | Son Güncelleme: 09.07.2020 - 15:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İzmir'de "askeri casusluk soruşturması"ndaki usulsüzlükler ile bazı bilgilerin sızdırılmasına ilişkin FETÖ'nün TSK içindeki üyeleri hakkında açılan davada 61 sanığa 1 yıl 13 ay ile 10 yıl 7 ay 15 gün arasında değişen hapis cezaları verildi.
Kaynak: AA
Etiketler : askeri casusluk davası,
716808 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/716808.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER