Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Borcun tamamı ödenmeyince icra görevlileri dün öğlen saatlerinde belediyeye gelerek Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın makam odasındaki mobilyaları haczetti. Eşyaları icra müdürü ile birlikte gelen hamallar iki kamyonetle taşıdı. Haciz ile ilgili konuşan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar şunları söyledi: 2016 yılında bir iş adamı, bir ürün satıp ödenmesi için de 3-4 sene beklemişse değerinin ne kadar üzerine sattığını ben kamuoyunun takdirine sunuyorum. Firmaya ilk 6 ayda 6 milyon 400 bin lira ödedik. 5 milyon 800 bin lira alacağı var. Genel olarak sahada olduğum için odaya ihtiyacım yok. Bizim işimiz şikâyet değil. Bunların hepsini aşacağız.

Firma hakkında çok sayıda iddia olduğunu ve teftiş kurulunun incelediğini söyleyen Karalar "Ben buradan o alacaklıya soruyorum. 2016-2017-2018 yıllarında aklın neredeydi. Eğer sen yaptığın işle ilgili 4 yıl bekleyebiliyorsan yaptığın işin maliyet değerinin ne kadar üzerinde yaptın" diye konuştu.