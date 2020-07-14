MSB: 21’inci TR-RF Birleşik Devriye Faaliyeti esnasında intikal güzergâhında teröristler tarafından bombalı araç saldırısı düzenlenmiş, konvoyda görevli iki araçta kısmi hasar meydana gelmiş, can kaybı yaşanmamıştır.
İdlib'de ortak devriyeye saldırı
14.07.2020 - 15:12 | Son Güncelleme: 14.07.2020 - 15:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MSB: 21’inci TR-RF Birleşik Devriye Faaliyeti esnasında intikal güzergâhında teröristler tarafından bombalı araç saldırısı düzenlenmiş, konvoyda görevli iki araçta kısmi hasar meydana gelmiş, can kaybı yaşanmamıştır.
Etiketler : MSB,
717958 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/717958.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER