Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Emniyet Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından, şehit emniyet görevlilerinin fotoğrafları ve isimleriyle birlikte yapılan paylaşımda, “15 Temmuz 2020 tarihinde Havacılık Daire Başkanlığımız envanterine kayıtlı İnsanlı Keşif Uçağımızın Van’da Artos Dağı’na çarparak kırıma uğraması sonucu şehit olan 7 kahraman görev arkadaşımıza Allah’tan rahmet yakınlarına, teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı ve sabırlar dileriz” denildi.