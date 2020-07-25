CHP İzmir Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu, tek aday olarak girdiği seçimde Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı seçildi.
CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu tekrar genel başkan seçildi
25.07.2020 - 18:50 | Son Güncelleme: 25.07.2020 - 18:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
CHP İzmir Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu, tek aday olarak girdiği seçimde Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı seçildi.
Etiketler : chp,kemal kılıçdaroğlu,
720643 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/720643.aspx
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