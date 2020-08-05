Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Türk Silahlı Kuvvetlerinde sabit (kontörlü/büfe/ankesör) hattan askeri personelin mahrem hizmetler abisi/imamı tarafından ardışık arama yöntemi ile arandığı tespit edilen 4’ü muvazzaf asker, 1’i görevden uzaklaştırılan askeri personel, 1’i emekli askeri personel, 4’ü askeri öğrencilikten ayrılan olmak üzere toplam 10 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile Konya merkezli 2 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler sorgulanmak üzere Konya İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğüne götürüldü. Diğer şüpheliler hakkında ise arama, elkoyma ve yakalama çalışmaları devam ediyor.