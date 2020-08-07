Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bazı sosyal medya hesaplarından, Konya’daki bütün hastanelerin koronavirüs sebebiyle dolduğu ileri sürüldü. Bu iddialara Konya İl Sağlık Müdürlüğünden cevap gecikmedi. Müdürlük “Ülkemizde son günlerde sınırlı olsa da artışlar görülmektedir. Özellikle Konya, en fazla artışın yaşandığı illerden biri. Ancak bu durum o kadar fazla değil. Bugün itibarıyla, hastanelerimizde yatak doluluk oranımız yüzde 48, yoğun bakım doluluk oranımız ise yüzde 76'dır. Yoğun bakım servislerimizdeki solunum cihazlarının yüzde 58'i boş durumdadır. Kaldı ki bugün itibarıyla hasta kabulüne başladığımız Konya Şehir Hastanesi ilk etabında 838 yeni yatağımız daha devreye girdi” açıklamasında bulundu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter hesabından “Covid-19 sebebiyle hastaneleri dolu bir ilimiz, hatta kapasitesi tamamen dolu hastanemiz yoktur. İddialar asılsızdır” paylaşımında bulundu.