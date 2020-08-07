Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sara hastası olan Can'ın duş alırken evinin banyosunda bilinmeyen bir sebeple öldüğü belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Can’dan geriye eylem sırasında “Kayapınar Belediyesinde çalışıyordum. HDP'li belediye başkanı geldikten sonra hiçbir sebep, tutanak, gösterge ve suçum olmadan beni işten çıkardı. Kendi adamları olduğu için bir kısmı işte tuttu. Ben devletimi savunduğum için Cumhurbaşkanı’ma laf ettiler, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu savunduğum için Diyarbakır’da dayak yedim. Dayak yedikten sonra Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önüne gidip orada bir konuşma yaptığım zaman 'Size yalvarmayacağım, hiçbir milletvekilinize ağız eğmeyeceğim, ben sizin gibi devletimi satmayacağım' dedim. Bunlar niye bana bunu yaptı? Sizi savunduğum için, devletimi savunduğum için yaptılar. Kurtarın beni bakanlarım, hâlâ tehdit alıyorum. Diyarbakır'da basına gidip Kayapınar Belediyesi önünde iki gece yattığım için beni dövdüler” diye kullandığı sözleri kaldı.