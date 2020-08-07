Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ile Milli İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu, Irak kuzeyindeki Asos bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarımızla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 7 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." ifadesi kullanıldı.