Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ile Milli İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu, Irak kuzeyindeki Asos bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarımızla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 7 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." ifadesi kullanıldı.
MSB: Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 7 terörist etkisiz hale getirildi
07.08.2020 - 15:59 | Son Güncelleme: 07.08.2020 - 16:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetleri ile Milli İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Asos bölgesinde PKK'lı 7 teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Kaynak: AA
Etiketler : MSB,hava harekatı,Milli Savunma Bakanlığı,terörist,
723402 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/723402.aspx
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