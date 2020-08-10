Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir’in Menderes ilçesi Görece Mahallesi yakınlarında öğle saatlerinde yangın çıkmış, çıkan yangına Orman Genel Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 6 helikopter, 30 arazöz ve 2 dozer ile müdahale edilmiş, yangın ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınarak bölgede soğutma çalışmalarına geçilmişti.

“Allah yar ve yardımcınız olsun”

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, yangın haberinin ardından bölgeye giderek incelemerde bulundu. Yangın alanında havadan incelemeler yapan Pakdemirli, kontrol altına alınan yangından etkilen bölgeler hakkında yetkililerden bilgi alırken, telsizle bölgede çalışma yapan personele de seslendi. Pakdemirli, "Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun” dedi.