Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ile ortak açıklamalarda bulundu.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Kardeş Azerbaycan yalnız değildir, yanında olmaya devam edeceğiz" dedi. Çavuşoğlu, "Ermenistan saldırılarla güvenilir bir ülke olmadığını gösterdi" ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, "Biz Azerbaycan'da kendimizi evimizde hissediyoruz, en yakın zamanda kardeş Azerbaycan'ı ziyaret etmekten onur duyacağım" dedi.

"HAKLARIMIZI SAVUNACAĞIZ"

Bakan Çavuşoğlu "Doğu Akdeniz'de taviz vermeden haklarımızı savunacağız" ifadesini kullandı.

"KİMLİKLE SEYAHATİN ÖNÜNÜ AÇABİLMEK İÇİN ÖNERİLERİMİZİ SUNDUK"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Türkiye ve Azerbaycan vatandaşlarının karşılıklı ziyaretlerde pasaporta ihtiyaç duymaması lazım. Biz bu işbirliğini Gürcistan’la gerçekleştirdik, Ukrayna ile de hayata geçirdik. Artık kimlikle seyahatin önünü açabilmek için önerilerimizi sunduk. Bunları da hayata geçireceğiz" dedi.

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