Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

RTÜK iletişim merkezine e-Devlet, internet sitesi, çağrı merkezi, sosyal medya paylaşımları gibi yöntemlerle ulaşan vatandaşların şikayet ve önerilerini dikkatle kayıt altına alan Üst Kurul, kuruma ulaşan ve amacı hakaret, küfür, tehdit içeren bildirim, paylaşım ve yorumların da peşini bırakmıyor. RTÜK’ten yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üst Kurul Başkanı ve Üst Kurul üyelerini hedef alan küfür ve hakaret içerikli bildirim hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi. Açıklamada, “Başsavcılık tarafından ağır hakaret ve küfür içerikli paylaşımı yapan kişinin adresi ve kimlik bilgileri tespit edildikten sonra şahsın Sayın Cumhurbaşkanımız, Üst Kurul Başkanı ve Üst Kurul üyelerini hedef almış olduğu; Cumhurbaşkanımıza yönelik onur, şeref ve saygınlığına saldırı, küfür ve hakaret içeren iletisi ile Türk Ceza Kanunu’nun 299/1. maddesinde düzenlenen Cumhurbaşkanına hakaret suçunu ve 125/5. maddesinde düzenlenen kurul halinde çalışan kamu görevlilerine görevlerinden dolayı hakaret işlediğini belirten bir iddianame hazırlanmıştır. İddianame, Ankara 49. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek, Sayın Cumhurbaşkanımız ve Üst Kurul üyelerine internet yoluyla küfür ve hakaret içerikli mesaj gönderen şahsın yargılanmasına başlanılmış durumdadır. Radyo, televizyon ve internet yayınları hakkında vatandaşın her türlü eleştiri, şikâyet, öneri ve ihbarını titizlikle değerlendiren RTÜK, bu amaçlar dışında ifade özgürlüğü sınırlarını aşan sosyal medya paylaşımları da dahil olmak üzere hakaret ve tehdit içerikli bildirimler hakkında gerekli mercilere müracaatta bulunmaya devam edecektir” denildi.