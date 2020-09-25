Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağının artırılmasının hedeflendiği TEKNOFEST, Gaziantep'in ev sahipliğinde üçüncü defa kapılarını açtı. "Millî teknoloji hamlesi" sloganıyla yola çıkılan TEKNOFEST, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde, teknoloji şirketleri ve üniversitelerin desteğiyle gerçekleştiriliyor. Festival, 25 Aralık Panoroma ve Kahramanlık Müzesi önünde kortej yürüyüşüyle başladı. Bir konuşma yapan T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, festivalin Gaziantep'te yapılmasından büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Festivalin koronavirüs sebebiyle ziyarete kapalı olduğunu hatırlatan Bayraktar, buna rağmen bütün tedbirlerin alındığını ifade etti. Pandemiye rağmen rekor başvuru olduğunu dile getiren Bayraktar, "7 binden fazla takım toplamda 100 bin genç bulunuyor. Gençlerin heyecanı sönmesin diye sadece yarışmalarla devam ediyoruz" dedi. Açılış törenin ardından ilk olarak "Türk Yıldızları" şehrin semalarında gösteri uçuşu yaptı. Ardından sahneye çıkan SoloTürk, birbirinden heyecanlı hareketler yaparak vatandaşların beğenisini topladı. Helikopterden özel halatlarla sarkan Özel Harekât polisleri ellerinde silahlarıyla dev Türk bayrağı açarak vatandaşı selamladı. TEKNOFEST, çeşitli etkinliklerle 27 Eylül'e kadar sürecek.