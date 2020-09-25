Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, 2 bin selefi derneğin silahlandığını öne sürmüş "İç savaşa hazırlanıyorlar. Özellikle Batman, Adıyaman taraflarında çok selefi akım var. Bu silahlanmayı durdurun. Yarın bu işin önünü alamayız. Savcılık çağırırsa en az 150 derneğin ismini veririm” demişti. Ünlü'nün bu iddiaları sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Savcılık Ünlü'ye tebligat göndererek bilgisine başvurmak üzere ifadeye çağırdı. Ahmet Ünlü, bildiklerini anlatacak. Bütün bu tartışmalar sonrası gözler Türkiye'de son zamanlarda yeniden hareketlenen selefi derneklerine çevrildi. TGRT Haber'e konuk olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da gündeminde selefi dernekleri ve Ahmet Mahmut Ünlü'nün açıklamaları vardı.

HER AÇIKLAMA CİDDİYE ALINIYOR

Her söylenen bilgiyi ciddiye aldıklarını ifade eden Soylu, ayakta durulmasının sebebinin de bu olduğunu ifade etti. Soylu, işlerinin bilgiyi yönetmek olduğunu belirterek şunları söyledi: Bizim görevimiz bilgiyi analiz etmek. Buradan bir şey çıkarmak. Önemli bir çalışma yaptık. Türkiye'de Selefi İnancına Dayalı Radikalleşmenin Kaynaklarının Analizi 1,5 yıldır yapılıyor. Sadece bu değil 2016, 2017, 2018, 2019 ve 2020'ye kadar şunlara mensup 5 bin kişiyi gözaltına aldık. Bursa'da bir uzi yakalandı. İstanbul'da Ayasofya'ya ve birtakım derneklere yönelik operasyonlar vardı, onlar yakalandı. Yani, burada bir hareketlilik söz konusu ama uzun zamandan beri...

BİLGİLERİ 47 DOSYADA

Soylu, bu soruşturmalarda kanıt bulmaya çalıştıklarını belirterek sonunda kanıtı da bulduklarını söyledi. Elindeki dosyaları gösteren Soylu, selefilerle alakalı 47 dosya olduğu bilgisini verdi. Soylu, devletin yıllardır bu gruplarla yaptığı mücadelenin bir haritası olduğunu anlatarak dosyalardan birini açarak içeriğini gösterdi. Soylu "Türkiye'de bu mücadele devam ediyor. Ama atladığımız olabilir. Bizim bilgiye her zaman ihtiyacımız var. Göremediğimiz var. 'Devlet bir kişinin ifadesini...' Evet, bir kişinin ifadesi de bizim için önemli. Belki başka bir şey görüyor. Belki bir değerlendirme ortaya koydu. Ben bilmek zorundayım. Burada bu mücadele çok güçlü bir şekilde geçiyor. Daha DEAŞ'ın 2020'de 152 terör eylemini engelledik. 26,8 ton bomba” dedi.

BOŞLUKTAN YARARLANIYORLAR

Selefi grupları Irak ve Suriye'deki otorite boşluğundan yararlanıp büyüdüler. Sınırların delik deşik olması selefilerin halkla temas kurmasını kolaylaştırdı. Bölgede karmaşıklar selefilerin Türkiye'de kitleselleşmesini hızlandırdı. İnterneti çok etkin kullanıyorlar. Emniyet’in eski bir raporuna göre selefilerin ülkemizdeki tabanları 20 bin... Bazı Arap ülkeleri bunları finanse ettiği yönünde şüpheler de var. Bu iddia için Bakan Soylu "Selefi örgütlerin arkasında bahsedilen bir yapı olduğu aşikâr. O yapılardan da etkilenmemeleri mümkün değil" dedi.