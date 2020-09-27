Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Kobani soruşturması kapsamında, eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da aralarında bulunduğu şüpheliler, "azmettirici" sıfatıyla "ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası" gerektiren birçok eylemle suçlanıyor.

Suriye'deki iç savaşı fırsat bilen terör örgütü DEAŞ'ın, Kobani'ye (Ayn el-Arap) saldırması üzerine terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan, sokağa çıkma çağrısı yaptı. HDP yönetimi de sosyal medya hesabından destek verdi. Aynı içerik, dönemin Eş Genel Başkanı Süleyman Demirtaş'ın hesabından da paylaşıldı. İstanbul, Ankara, Bursa ve Diyarbakır'ın da olduğu 35 il ve 96 ilçede 37 kişinin öldüğü, 761 kişinin yaralandığı yasa dışı gösteriler başladı. Saldırıların yaşandığı il ve ilçelerde adli süreç devam ederken Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da sokaklarda terör estirenleri azmettirenlere yönelik soruşturma başlattı. İl ve ilçelerdeki soruşturma dosyaları ile delilleri toplayan savcılık, 25 Eylül'de Ankara merkezli 7 ilde 82 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

İŞTE O İSİMLER

Operasyonda Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, eski HDP milletvekilleri Ayla Akat Ata, Sırrı Süreyya Önder, Altan Tan, Nazmi Gür, Emine Beyza Üstün ve Emine Ayna'nın da aralarında bulunduğu 20 kişi adreslerinde yakalandı. Gözaltılar arasında, terör örgütü PKK'nın sözde dağ kadrosundan Cemil Bayık, Ali Haydar Kaytan, Rıza Altun, Duran Kalkan, Murat Karayılan, Zübeyir Aydar, Remzi Kartal, Sabri Ok, Salih Müslüm Muhammed ile kadın yapılanmasında yer alan Azime Yılmaz ve Hacire Ateş de bulunuyor.

DOKUNULMAZLIK KALKIYOR

Olay tarihinde HDP MYK üyesi olan HDP Eş Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Pervin Buldan, dönemin MYK üyelerinden Grup Başkanvekilleri Meral Danış Beştaş ve Hakkı Saruhan Oluç ile Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, Van Milletvekili Sezai Temelli ve İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü hakkında ise fezleke düzenleneceği bildirildi.