Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le görüştü.

Erdoğan, Türkiye'nin Azerbaycan'ın yanında olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmenin ardından Twitter'dan da açıklama yaptı.

"TÜRK MİLLETİ, AZERBAYCANLI KARDEŞLERİNİN YANINDADIR"

Erdoğan, "Azerbaycan'a yönelik saldırılarına bir yenisini ekleyen Ermenistan, bölgede barışın ve huzurun önündeki en büyük tehdit olduğunu bir kere daha göstermiştir. Türk Milleti her zaman olduğu gibi bugün de tüm imkanlarıyla Azerbaycanlı kardeşlerinin yanındadır.

ERMENİSTAN'IN SALDIRGANLIĞI...

Ermenistan’ın tahrikkar saldırganlığı karşısında gerekli ve yeterli bir tepki ortaya koyamayan uluslararası toplum çifte standardını bir kez daha göstermektedir. Yaklaşık 30 yıldır ihmalkar tutumunu sürdüren Minsk üçlüsü de çözüm odaklı davranmaktan maalesef çok uzaktadır." ifadelerini kullandı.