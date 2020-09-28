Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2014’te Kobani bahanesiyle düzenlenen eylemlere ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan HDP’liler Ankara Adliyesine getirildi.
Gözaltına alınan HDP’liler Ankara Adliyesine getirildi
28.09.2020 - 10:57 | Son Güncelleme: 28.09.2020 - 10:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2014’te Kobani bahanesiyle düzenlenen eylemlere ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan HDP’liler Ankara Adliyesine getirildi.
Etiketler : hdp,
735050 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/735050.aspx
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