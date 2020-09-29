Fincancı, Ermenilerin "soykırım yalanlarını" savunup Türkiye'yi suçlayan bir isim olarak tanınıyor. Türk askerini, Cizre'de katliam yapmakla suçlamasıyla biliniyor. Fincancı, İmralı'daki terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan için kurulan "Öcalan'a Özgürlük Platformu"nun da kurucuları arasında yer aldı. Kapatılan Özgür Gündem gazetesinde sözde nöbetçi yayın yönetmenliği yapan Fincancı, "Bu suça ortak olmayacağız" başlıklı skandal bildiriyi imzaladı. Fincancı, PKK'ya yakınlığıyla bilinen Evrensel gazetesinde ise köşe yazarlığı yaptı.
'Militan doktorlar' TTB yönetiminde
29.09.2020 - 06:01 | Son Güncelleme: 29.09.2020 - 06:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "virüsten tehlikeli, kapatılsın" dediği Türk Tabipleri Birliği'nin (TTB), Ankara'da yapılan 72. Büyük Kongresi'nde başkanlığa Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı seçildi.
Etiketler : Türk Tabipleri Birliği,ttb,
735215 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/735215.aspx
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