Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fincancı, Ermenilerin "soykırım yalanlarını" savunup Türkiye'yi suçlayan bir isim olarak tanınıyor. Türk askerini, Cizre'de katliam yapmakla suçlamasıyla biliniyor. Fincancı, İmralı'daki terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan için kurulan "Öcalan'a Özgürlük Platformu"nun da kurucuları arasında yer aldı. Kapatılan Özgür Gündem gazetesinde sözde nöbetçi yayın yönetmenliği yapan Fincancı, "Bu suça ortak olmayacağız" başlıklı skandal bildiriyi imzaladı. Fincancı, PKK'ya yakınlığıyla bilinen Evrensel gazetesinde ise köşe yazarlığı yaptı.