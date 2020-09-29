Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

'Türk F-16, uçağımızı düşürdü, pilot öldü' diyen Ermenistan'a Türkiye'den son dakika yalanlaması geldi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun yaptığı açıklamada, ' Türk F-16’sının Ermeni uçağını düşürdüğü iddiası doğru değil. Ermenistan böyle ucuz propaganda oyunlarına başvuracağına bir an önce işgal ettiği topraklardan çekilsin' dedi.

BİR YALANLAMA DA AZERBAYCAN'DAN

Azerbaycan Savunma Bakanlığı Basın Hizmeti Başkanı Albay Vagif Dergahlı, Ermenistan'ın "Su-25 uçağı düşürüldü"iddiasını yalanlayarak, Ermenistan’ın kışkırtıcı haberlerle uluslararası kamuoyunun dikkatinin çekmeye çalıştığını söyledi.

Söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını vurgulayan Dergahlı, "Karabağ semasında Ermenistan ordusuna ait bir Su-25 uçağının düşürülmesi, Ermeni askeri propaganda makinesinin bir başka fantezisidir. Ermeni medyasında, Ermenistan ordusuna ait bir Su-25 uçağının güya F-16 uçağı tarafından düşürüldüğü yönündeki bilgiler yalandır." açıklamasında bulundu.

Ermenistan Savunma Bakanlığı, Türkiye'ye ait F-16 savaş uçağının, Ermenistan ordusuna ait Su-25 uçağını düşürdüğünü öne sürmüştü.