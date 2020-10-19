Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EBRU KARATOSUN

Kars'ta PKK/KCK'ya yönelik yürütülen ve HDP yöneticilerinin tutuklandığı soruşturmaya ilişkin önemli ayrıntılara ulaşıldı. 1 Ekim'de düzenlenen operasyonda Kars Belediyesi sözde Eşbaşkanı Şevin Alaca, HDP İl Başkanı Cengiz Anli, Kars Belediyesi Meclis Üyeleri Fahrettin Kaya, Suat Bayhan, Kaya Naki'nin de aralarında bulunduğu 16 şüpheli tutuklanırken, 5 şüpheli hakkında adli kontrol kararı uygulanmıştı. Kars’ta özerk yönetim kurmaya çalışan şüphelilerin, PKK/KCK içerisinde ölen ya da tutuklanan örgüt mensuplarının yakınları için kullanılan "Değer Ailesi" denilen şahısları belediyede işe aldıkları ortaya çıktı. Kars HDP İl Başkanı Cengiz Anli'nin Kars Belediyesi'nde işe alımlarda etkin rol üstlendiği tespit edildi. Yine Şevin Alaca'nın da teröristlerin yakınlarını işe alma çalışmalarında bulunduğu belirlendi.

PKK İLE HDP EL ELE

HDP'nin, pandemi döneminde başlattığı 'Kardeş Aile Kampanyası'nı, PKK/KCK'nın sözde Kürt Kızılay’ı ile koordineli yürüttüğü belirlendi. Bu kapsamda, Türkiye'de ve Avrupa ülkelerinde toplanan paraların, HDP ve HDP'li belediyeler aracılığıyla ölen ya da tutuklanan teröristlerin yakınlarına aktarıldığı bildirildi.

ÖRGÜT MAHKEME KURMUŞ

Soruşturma dosyasında, KCK/TM terör örgütü adına sözde yargılama birimi olan 'Adalet Komisyonu'nun Kars'taki yapılanmasına da dikkat çekildi. Bununla 'Demokratik Özerklik' stratejisi kapsamında, mevcut yargı sistemini devre dışı bırakarak KCK'nın toplum nezdinde itibar kazanmasının amaçlandığı belirtildi. 21 Mayıs 2020'de Kars Digor'da iki aile arasında meydana gelen adam öldürme olayıyla ilgili HDP Diyarbakır Milletvekili Hişyar Özsoy'un görevlendirildiği tespit edilirken, yine Cengiz Anli ve Şevin Alaca'nın da olaya müdahil oldukları belirlendi.

Ayrıca Kars'ta köy ve mahalle komisyonları kurulduğu, şüphelilerden bazılarının KCK adına komisyonlarda faaliyet yürüttüğü belirlendi. Şüphelilerin, Kağızman'da PKK'ya yeni katılanlar için düzenlenen yemin törenine ve PKK tarafından kurulan sözde barış ve canlı kalkan çadırına katıldıkları, örgüt mensuplarına hayatî malzeme temin ettikleri ve teröristlerin sözde şehitliği için düzenlenen açılışa katıldıkları tespit edildi.